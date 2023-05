Lisa Morgenstern, a artista alemã que fez de Vila Real a sua casa

Ricardo Reis Costa Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

As paisagens transmontanas servem como inspiração para o talento de Lisa Morgenstern, que atua esta sexta-feira à noite no Teatro de Vila Real depois de uma residência artística nos últimos dias.

A alemã Lisa Morgenstern é a protagonista de um concerto que o Teatro de Vila Real recebe, esta sexta-feira, às 21.30 horas, no seguimento de quatro dias em que a compositora, cantora, pianista e amante de sintetizadores vintage descobriu o património natural daquela região.

Durante a residência artística realizada em Vila Real, em que pôde conhecer a zona do Douro ou o parque natural do Alvão, a artista com raízes alemães e búlgaras falou com o JN sobre a importância deste processo de criação.

PUB

"Costumam dizer-me que a minha música evoca imagens de paisagens e muitas vezes essa é a minha intenção. No entanto, até agora, nunca tinha tido oportunidade de fazer isso de forma tão direta como aconteceu agora", explica.

Em conversa com o JN, Lisa Morgenstern considera que "capturar um clima na música" acontece melhor quando o criador está envolvido no próprio meio que pretende retratar. "Sou uma privilegiada por poder estar numa situação que me permite compor na hora e no momento exato", garante.

Emocional e intimista

Para a noite desta sexta-feira, a proposta de Lisa assenta numa "performance emocional, intensa e intimista, entre o clássico e o eletrónico", com piano, sintetizadores e vocais.

O espetáculo permitirá sobretudo apresentar músicas novas e "composições recém-saídas do forno", inspiradas na estadia em Vila Real, além de ser uma oportunidade para "ensaiar e remodelar" peças existentes "sob uma nova luz".

A cantora mostra-se "muito ansiosa" por aquele que será o seu segundo concerto em Portugal, onde esteve pela primeira vez em 2018, no Theatro Circo de Braga, a apresentar "Chameleon", onde teve casa cheia.

"De lá para cá mudou muito, claro. Naquela época eu estava a começar a experimentar o que significa fazer uma "tour" com a nossa própria música. Desta vez é uma das raras ocasiões em que realmente tive tempo para explorar, o que é incrível", assegura Lisa Morgenstern.

O concerto está marcado para o pequeno auditório do Teatro de Vila Real.