Lisboa é a capital da espontaneidade durante dois dias

Esta sexta e sábado, Campeonato Mundial de Improviso estreia-se em palcos portugueses no Coliseu dos Recreios.

Quando o improviso é uma arte e uma técnica apurada, o resultado pode surpreender. E quando se juntam em palco alguns dos melhores improvisadores do mundo, num despique teatral em que o público é soberano, a arte ganha outra dimensão.

Lisboa recebe esta sexta-feira e sábado, no Coliseu dos Recreios, a estreia em Portugal do Campeonato Mundial de Improviso. O espetáculo é organizado pelo grupo cultural Os Instantâneos, o mesmo por detrás do Espontâneo - Festival Internacional de Teatro de Improviso, o único no país dedicado em exclusivo à improvisação teatral, com a décima edição marcada para o final deste mês. Segundo o programador e diretor do Espontâneo, Marco Graça, o Campeonato Mundial de Improviso chega com um objetivo: "Quisemos adicionar uma nova vertente do improviso, porque no fundo o Espontâneo pretende mostrar a técnica da improvisação de A a Z. Este ano resolvemos estender e apresentar o campeonato, que mostra um tipo de improviso diferente: mais cómico, mais rápido".

Neste caso, as equipas são os países participantes e Portugal será representado por dois elementos dos Instantâneos, Nuno Fradique e o Ricardo Soares. Do outro lado encontra-se Espanha, Brasil, México, Colômbia e Itália, cada um com dois improvisadores. O embate acontece numa arena improvisada.

No confronto existe ainda um árbitro, um improvisador experiente, e dois jurados internacionais. Entre os convidados há nomes sonantes, sobretudo na dupla do Brasil: Daniel Nascimento e Rafael Pimenta, dos Barbixas e Porta dos Fundos. No entanto, o registo dos participantes não é o óbvio: "Nós não somos humoristas. Produzimos conteúdos que podem ser considerados humorísticos mas estamos muito afastados da realidade da stand up comedy, que é preparada, escrita. Nós trabalhamos no universo do teatro e da espontaneidade".

Esta sexta, conta Marco Graça, "serão dados alguns prémios como a melhor cena, o melhor beijo". Para o próximo sábado, dia de final, são esperadas surpresas. Uma "loucura controlada", conclui o organizador.

Festival

Espontâneo retorna aos palcos de 21 a 24 de abril

Em 2021, o Espontâneo - Festival Internacional de Teatro de Improviso celebrou online o que a organização chamou de "Edição X". Em 2022 "demos-nos o direito de celebrar em palco" o número redondo. No Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra, de 21 a 24 de abril, haverá espetáculos com companhias do Reino Unido, México, Espanha, Colômbia, Brasil e Portugal, além de masterclasses e workshops.