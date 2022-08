Lisboa e Porto com 18 dias inteiros à volta da literatura

Feiras do livro arrancam hoje e amanhã coincidindo no calendário.

As feiras do livro de Lisboa e do Porto abrem hoje e amanhã, respetivamente, prolongando-se até ao dia 11 de setembro. Uma sobreposição no calendário que representa um acréscimo de trabalho para os grupos editoriais, presentes nos dois certames, mas, que não parece afetar o lado comercial. A comprová-lo estão as últimas edições sobrepostas - que ambas as organizações dizem ter sido um êxito.

No Porto, a Feira decorre nos Jardins do Palácio de Cristal, com 84 expositores, 126 pavilhões, 22 concertos, 11 conversas, nove lições e 46 atividades infantojuvenis, quatro sessões de cinema e cinco sessões de palavra soprada.