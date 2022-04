Lisboa tem, finalmente, o seu Sónar

Festival de música eletrónica e outras artes estreia-se com mais de 70 concertos e DJ set em quatro espaços da cidade.

O festival Sónar, que chega a Portugal este fim de semana, nasceu com uma forma muito próxima da atual. Foi às portas da primavera de 1994, em Barcelona, definindo-se como um evento de música maioritariamente eletrónica e dançável, com ramificações para linguagens mais abstratas. Abundam também as fusões digitais com as artes plásticas e o cinema, e na última década acentuou-se a aposta em conferências que tocam áreas como a tecnologia, ciência, ambiente, economia, arregimentadas no Sónar +D.

A versão lusa do Sónar (variantes do festival já passaram por Nova Iorque, São Paulo, Cidade do Cabo, Seul, Tóquio, etc.), não se desvia do molde original. Espalhado por quatro espaços de Lisboa - Pavilhão Carlos Lopes, Coliseu dos Recreios, Centro de Congressos de Lisboa e Hub Criativo do Beato - o programa, com mais de 70 concertos e DJ set ao longo de três dias, convoca nomes do mainstream da eletrónica global, que partilham os palcos com músicos e produtores para diversas minorias. O ambiente no Sónar by Day - a face diurna do festival, que vai do início da tarde à digestão do jantar - não anda muito longe da euforia que se instala no Sónar by Night, que esta sexta-feira e sábado prolongará a festa até à alvorada. Na Catalunha, em anos livres de pandemias, a assistência contém gente de todos os continentes. A primeira edição portuguesa, no arranque de uma temporada de festivais que não acontece desde 2019, será um teste à disponibilidade do público para o regresso aos grandes eventos musicais.