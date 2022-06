Literatura: Depois do fogo, palavras centenárias

Arranca hoje a quinta edição do festival literário Internacional do Interior em sete concelhos de Coimbra e Leiria.

Os 100 anos do nascimento de José Saramago e Agustina Bessa-Luís (em 2022) e de Matilde Rosa Araújo (em 2021) e os 80 de Adriano Correia de Oliveira marcam a quinta edição do Festival Literário Internacional do Interior "Palavras de fogo", que começa hoje e decorre até 19 de junho nos concelhos de Alvaiázere, Pedrógão Grande, Ansião, Lousã, Miranda do Corvo, Arganil e Condeixa-a-Nova. O certame homenageia as vítimas dos incêndios florestais de 2017.

Esta edição tem como tema transversal "Sibilas, rebeldes e génios", o que, para a coordenadora do festival, Ana Filomena Amaral, retrata bem os homenageados. "Dados os centenários do nascimento destes três escritores, e estarem a decorrer as comemorações dos 80 anos de Adriano Correia de Oliveira, era incontornável fazer estas homenagens. Os 100 anos da Matilde Rosa Araújo foram o ano passado, mas não houve um momento marcante para a homenagear, pelo que quisemos manter para este ano", salienta Ana Filomena Amaral, sublinhando que estas dedicatórias são uma marca do festival. "Todos os anos homenageamos personalidades que deixaram um valor incontornável e, em 2022, não podíamos deixar passar esta oportunidade".