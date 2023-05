"Literatura em Viagem" está de regresso a Matosinhos

João Martins Hoje às 14:18 Facebook

Arranca esta segunda-feira a 17ª edição do LeV - Literatura em Viagem, em Matosinhos. Galeria Municipal de Matosinhos, Biblioteca Municipal Florbela Espanca e as escolas do concelho recebem até domingo a generalidade das iniciativas.

A cidade de Matosinhos abre as suas portas à literatura ao longo desta semana ao evento Literatura em Viagem. Serão sete dias de exposições distribuídos por alguns espaços da cidade, a Galeria Municipal de Matosinhos recebe a exposição «100 Textos Em Viagem», 100 leituras de textos de Gonçalo M. Tavares, pelos alunos das escolas do concelho. Na Biblioteca Municipal Florbela Espanca há espaço para a exposição documental «A Luta dos Pescadores de Matosinhos durante o Fascismo», uma exposição sobre a greve de 71 dias que os pescadores de Matosinhos levaram a cabo em 1959.

Nesta terça, dia 9, regressa o LeVzinho, um conjunto de atividades para os mais novos como forma de estimular os pequenos leitores a ter contacto com a literatura, na Biblioteca Municipal. Nos dias de 11, 12 e 13 de maio, o LeVzinho, parte para as escolas do concelho com quatro sessões especiais, guiadas por Patrícia Figueiredo, Joana Caetano, Mariana Rio e Marta Bernardes.

No sábado, a viagem inicia-se com a apresentação do projeto " A viagem e os livros", que está na origem da exposição «100 Textos Em Viagem», promovido pela Biblioteca Municipal de Florbela Espanca.

No último dia do evento a programação decorre entre as 15 e as 18.30 horas e oferece aos visitantes conversas como «Autobiografia literária: Quanto de nós deixamos nos livros que lemos. E nos que escrevemos?», num painel onde participam Dulce Maria Cardoso, José Eduardo Agualusa e Karina Sainz Borgo. Às 16.30 horas, o foco volta-se para a música com João Tordo, Kalaf Epalanga e Rita Redshoes, numa conversa moderada por Sérgio Almeida que explora a musicalidade na literatura e nas palavras. O programa do LeV encerra com o momento das 17.30 horas, num painel inteiramente feminino, com Ana Bárbara Pedrosa, Sònia Hernández e Teolinda Gersão. O tema do debate são as geografias sentimentais e literárias, com os territórios, imaginados ou reais, como parte fundamental da criação literária.

A participação no LeV é gratuita e limitada à lotação do espaço."