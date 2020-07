Livraria Lello - Barómetro do turismo no Porto

Hoje às 13:13, atualizado às 14:10 Facebook

Por Aurora Pedro Pinto - Presidente do Conselho de Administração da Livraria Lello

Desde que reabriu, depois da quarentena, a Livraria Lello não deixou de ter filas à porta.

O número limite de cerca de 20 visitantes por cada turno explica o tempo de espera para entrar, mas não são precisos mais estudos para concluir que a fila da Livraria Lello é o melhor barómetro do regresso da vida à cidade.

Estamos ainda muito longe das multidões de antes mas enche a alma ver como aumenta a cada dia a fila de pessoas que espera pacientemente na Rua das Carmelitas para entrar...numa livraria, dizem, a mais bonita do Mundo.

E basta falar um pouco com esses viajantes para perceber imediatamente duas coisas.

A primeira é que vêm ver a Livraria Lello porque esta casa faz parte da sua lista pessoal de lugares a visitar em diversas partes do Mundo.

A segunda é que a maioria desses visitantes sabe aproveitar o menor volume de gente no interior para saborear o ambiente, fazer fotografias nas escadas e percorrer demoradamente as estantes à procura de escritores portugueses e estrangeiros.

Quando se veem de novo os aviões no céu da cidade e se descobrem cada vez mais matrículas de outros países no parque dos Clérigos é sinal de que os primeiros turistas são essencialmente viajantes. E esse é o melhor público que uma cidade pode ter como companhia a quem nela vive o tempo (quase) todo. Os viajantes são cidadãos do Mundo, descobridores por natureza, mantêm o gosto pela descoberta e pela experiência, procurando ser locais em cada destino.

Estamos convencidos de que esta amostra de público que agora nos chega de forma muito clara é um grupo de visitantes com grandes efeitos multiplicadores.

Sem perder de vista a retoma das multidões a que estávamos habituados, chegou a altura de aproveitar a crise provocada pela pandemia para todos em conjunto crescermos em diversidade e qualidade.

Queremos muito que estes primeiros visitantes se sintam orgulhosos da cidade e sobretudo de toda a Região do Porto e Norte. Porque muitos deles percorreram mapas surpreendentes. Entraram pelas fronteiras de Valença, Chaves, Bragança, Guarda ou Vilar Formoso, mas antes de chegarem à Livraria Lello foram descobrindo novas cidades numa espécie de desconfinamento geográfico, procurando pontos menos turísticos e mais tranquilos.

Significa isto que é tempo para descobrir novas formas de atrair estes viajantes através de ofertas turísticas e culturais mais diversificadas e mais qualificadas, é tempo para pensar um mercado turístico mais tecnológico, mais seguro e mais sustentável, para o que é fundamental uma forte aposta na disseminação territorial, na diversificação e qualificação da experiência e na mobilidade especialmente aérea e ferroviária.

Cabe aos poderes públicos, em aliança com os privados, verdadeiros agentes económicos, definir estratégias para o turismo pós-covid.

Pela nossa parte assumimos a responsabilidade de agente económico ativo e promotor da retoma económica da cidade, mantendo a vontade fazedora de criar novos e qualificados produtos culturais que permitam conduzir a um turismo fiel e sustentável, sabendo que a fila da Livraria Lello é o melhor barómetro do regresso de viajantes ao Porto e Norte de Portugal.