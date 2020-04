Livrarias independentes unem-se para fazer frente à crise

Sérgio Almeida Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Nova rede de livreiros reclama pacote de apoios ao setor e relembra promessas antigas. Espaços procuram sobreviver através das entregas ao domicílio e serviços personalizados.

Desde que, a 18 de março, o presidente da República decretou o estado de emergência no país, os dias de Helena Girão Santos têm sido vividos a grande velocidade. Apesar das fortes restrições ao funcionamento das livrarias, a a sócia-gerente da Fonte de Letras, em Montemor-o-Novo, não se conformou com a paragem da atividade. E logo tratou de encontrar alternativas. "Decidimos que tínhamos de nos reinventar, pois só assim conseguiríamos sobreviver", afirma.

A solução passou por várias iniciativas em simultâneo, com destaque para a promoção de campanhas nas redes sociais, o envio de livros pelo correio, as entregas ao domicílio e as dedicatórias personalizadas, sem esquecer as vendas no postigo da livraria, forma encontrada para continuar a vender, apesar das portas fechadas ao público.