Livro de Paulo Monteiro editado na Turquia

É a banda desenhada portuguesa mais traduzida de sempre: "O Amor infinito que te tenho e outras histórias", livro de banda desenhada de Paulo Monteiro, acaba de ser editado na Turquia pela Flaneur Books, com o título "Sonsuz Aşk ve diğer hikâyeler".

Lançado originalmente em português, pela Polvo, em 2010, é uma compilação de histórias curtas autobiográficas, criadas entre 2005 e 2010, de tom poético e intimista que revelam um autor maduro e sensível, com uma linha condutora forte e perfeitamente percetível, feita do amor, da ternura, dos sentimentos fortes e nobres que nutre pelos que lhe são próximos. Entre outras distinções, foi considerado o Melhor Álbum Nacional, pelo Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora (2011), a Melhor Edição Independente, pelos Troféus Central Comics (2012) e recebeu o Sheriff d"Or, em França (2013).

"O Amor infinito que te tenho e outras histórias", que conta já com três edições no nosso país, é a obra portuguesa de BD mais traduzida até hoje, tendo sido editada já no Brasil (Balão Editorial), Espanha (Edicions de Ponent), França (6 Pieds Sous Terre), Polónia (Timof Comics), Roménia (Revers), Sérvia (Komiko) e, agora, na Turquia (Flaneur), sempre com capas diferentes. Algumas das dez histórias que compõem o livro foram também incluídas em edições coletivas em alemão, checo, galego, estónio e inglês .

O amor infinito que te tenho e outras histórias Foto: Direitos Reservados

Paulo Monteiro, natural de Vila Nova de Gaia, onde nasceu em 1967, é também diretor do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, que encerrou há dias a sua 16.ª edição, está a preparar o seu segundo livro, que deverá ser publicado em 2022.