Livro-disco "Mão Verde II" reúne rimas e lengalengas sobre ecologia e natureza

A rapper Capicua escreveu uma dúzia de rimas e lengalengas para os mais novos, sobre a relação dos humanos com a natureza, para o livro-disco ilustrado "Mão Verde II", a editar no dia 21.

"Mão Verde II" é um novo capítulo de um projeto de poesia, música e ilustração que junta as rimas de Capicua com a música de Pedro Geraldes, aos quais se juntam, neste volume, os músicos Francisca Cortesão e António Serginho e o ilustrador Mantraste.

O álbum apresenta dez canções e dois poemas musicados "sobre plantas, animais, pessoas, insetos, flores, frutos, coisas sérias e coisas boas; conteúdos em torno da natureza, da alimentação, do consumo consciente e das boas práticas ecológicas", lê-se na nota de imprensa

Além das letras e rimas, o livro inclui notas informativas, com consultoria de Luís Alves, da empresa agrícola Cantinho das Aromáticas.

Este novo livro-disco segue as pisadas de "Mão Verde", o projeto de Capicua e Pedro Geraldes que começou por ser um espetáculo para crianças encomendado pelo Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, estreado em 2015 e que resultou na edição em álbum no ano seguinte.

"As mensagens mais universais, de amor à natureza e aos animais ou o Dia da Árvore, as crianças entendem, mas depois há questões mais práticas sobre ecologia, sobre a alimentação, temas que estão muito presentes e que eu queria abordar sem ser com um moralismo panfletário", disse Capicua, na altura, à agência Lusa.

Reunindo poemas e letras como "Framboesas, escavadoras e dinossauros", "Plástico não é plâncton" e "Guacamole", o livro-disco cruza várias linguagens musicais, "no sentido de aplicar uma lógica lúdica ao próprio exercício estético de experimentar vários géneros, como quem brinca, mas também para dar a conhecer a diversidade musical aos mais novos", referem em comunicado.

"Mão Verde II" será estreado ao vivo nos dias 02 e 03 de abril, no auditório do espaço multicultural M.Ou.Co., no Porto, onde o álbum foi gravado no verão passado.