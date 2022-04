Livro que conta a história do Cineclube do Porto chega às livrarias

JN Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O livro "A vida é um filme/Histórias e memórias do Cineclube do Porto" vai ser apresentado nesta quinta-feira, às 18 horas, no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, ao Palácio de Cristal. O cineasta António-Pedro Vasconcelos fará a apresentação da obra.

A longa e recheada história do Cineclube do Porto passa, a partir desta quinta-feira, a estar contada em livro. Coordenado pelo jornalista Manuel Vitorino, o livro "A vida é um filme", com a chancela da Afrontamento, reúne mais de duas dezenas de testemunhos de antigos militantes do cineclubismo, professores, investigadores e figuras das artes e das letras. Entre as personalidades que colaboram no livro encontram-se nomes como os de Alexandre Alves Costa, António Roma Torres, Guilherme Figueiredo, Jorge Campos ou Maria João Reynaud.

A sessão de lançamento do livro tem lugar já nesta quinta-feira, dia 28, às 17 horas, no auditório da Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, e contará com a presença do cineasta António-Pedro Vasconcelos.

No decorrer da sessão será exibida a curta-metragem "Um homem não é um homem só", de Alberto Seixas (prémio da Melhor Curta-Metragem de Documentário pela Academia Portuguesa de Cinema), baseada na vida e obra de Luís Neves Real, professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, matemático, oposicionista do regime salazarista, cinéfilo, mecenas e amigo do Cineclube do Porto, programador dos antigos cinemas Trindade, Batalha, Bebé, Olympia e Carlos Alberto.