Livros de James Bond sem termos raciais

A empresa que detém os direitos dos livros de James Bond, a Ian Fleming Publications, encomendou uma revisão dos textos a uma comissão de leitores sensíveis e decidiu trazer os romances do famoso agente secreto sem alusões raciais potencialmente ofensivas.

A revelação foi feita, esta segunda-feira, pelo "Sunday Telegraph", por ocasião do 70.º aniversário do lançamento do primeiro livro da série, "Casino Royale".

Entre as mudanças, espera-se que a palavra "preto (nigger)" com que os escravos dos Estados Unidos foram designados em inglês desapareça. Esse termo pejorativo usado entre 1951 e 1966 foi quase totalmente abandonado e substituído por "pessoa negra".