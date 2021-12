Lloyd Cole, Camané, Laginha e Deslandes nos Açores

Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Lloyd Cole, Camané, Mário Laginha e Carolina Deslandes são alguns dos artistas que vão atuar no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores, no próximo ano.

O Teatro Micaelense avançou com a programação para os "primeiros meses de 2022", em comunicado de imprensa, revelando que o primeiro espetáculo do ano vai decorrer a 9 de janeiro, com a atuação da Orquestra de Sopros do Conservatório Regional de Ponta Delgada.

A 14 de janeiro, o Teatro vai receber o concerto de Ano Novo da Sinfonietta de Ponta Delgada e, a 21 e 22, a peça "Pranto de Maria Parda", de Miguel Fragata, a partir do texto original de Gil Vicente.

"O mês de janeiro fechará, no dia 29, com um espetáculo de dança - 'Movimento Suspenso', de Ana Cosme -, que promete levar ao palco do Teatro um espetáculo de resiliência e superação diante de um tempo de pandemia", lê-se na nota enviada às redações.

A 5 de fevereiro, a casa de espetáculos vai receber o "Aqui está-se sossegado", um projeto dos músicos Camané e Mário Laginha.

A 19 de fevereiro, o Teatro Micaelense vai acolher "A Menina do Mar", apresentado pelo Teatro do Elétrico, numa "interpretação de um dos textos mais lidos de Sophia de Mello Breyner Andresen", por Edward Luiz Ayres d'Abreu, Ricardo Neves-Neves e Martim Sousa Tavares.

"Mais tarde, a 5 de março, haverá Cantigas ao Desafio no Teatro Micaelense. O espetáculo trará a palco cinco cantadores e contará com a presença de um Grupo de Foliões do Divino Espírito Santo", avança a casa de espetáculos, referindo que, a 12 de março, vai receber ainda a atuação da Filarmónica Nossa Senhora das Neves com a participação do trompetista Allen Vizzutti.

PUB

A 21 de março, Dia Mundial da Poesia, vai ser a vez de Lloyd Cole atuar em Ponta Delgada, para "brindar o público com um novo conjunto de canções oriundas do seu 12.º álbum a solo, 'Guesswork'".

A cantora Carolina Deslandes vai atuar a 2 de abril e, no dia 30 daquele mês, o Teatro Micaelense vai receber o espetáculo "UM", uma produção do Estúdio 13, com a direção artística de André Melo, Catarina Medeiros e Maria João Gouveia.