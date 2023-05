Lola Quivodron: "Os jovens estão cada vez mais distantes da cultura"

João Antunes Hoje às 17:02 Facebook

"Filme sobre a velocidade e a fúria de viver", Rodéo" já está nas salas de cinema. O JN falou com a realizadora, Lola Quivodron.

Julia tem uma paixão por motas, decidindo, num dia de verão, juntar-se a um grupo de motociclistas de acrobacias, um grupo constituído quase exclusivamente por rapazes. É assim "Rodéo", um quase western contemporâneo da jovem realizadora francesa Lola Quivodron, sobre esta modalidade proibida do motociclismo, em estreia nos cinemas..

A questão do corpo é central no seu filme.

O corpo dela é o problema do filme. Ela tem um corpo de mulher, um corpo diferente do dos outros. Tem de se bater para se fazer respeitar, porque não tem o mesmo corpo dos outros. É claro que é uma simplificação, porque passa muito pelo olhar, pelas construções sociais, e depois há a ideia de que ela vai roubar o lugar de alguém no grupo. Para mim, a materialização do corpo, é como que um envelope a se desfazer.

Isso aponta para o final do filme, que não se deve revelar muito...

Ela deixa o corpo, já quase não tem valor. Tem um valor espiritual, com a ideia do absoluto. O final é transcendental, esta alma pode enfim libertar-se. Fui muito influenciado por um livro taoista, o Tratado do Vazio Perfeito, onde descobri esta espiritualidade, esta filosofia onde não há separação entre a vida e a morte, entre o sonho e o real, onde tudo participa num único movimento que permite a circulação da energia.

Foi essa influência que a levou a terminar o filme desta maneira?

No final, ela está numa forma de reinvenção da energia. O espetro pode circular um pouco melhor. Eu acredito muito nos fantasmas, nos espíritos, no mundo do intangível, no mundo invisível. Estou muito ligada a isso, e a Julie também, na vida real, o que permitiu que nos encontrássemos em torno destas crenças, desta espiritualidade.

O que a fascina no mundo desta modalidade do motociclismo, que se tornou ilegal em França desde 2018?

O que me fascina é a dimensão poética. Há uma verdadeira estética, através dos códigos, dos rituais. É uma prática muito ritualizada. O meio que conheço melhor é o que se desenrola fora do centro das grandes cidades, em estradas desafetadas, sem peões nem viaturas, apenas com os corredores que se treina, E essa poesia vem também da dimensão virtuosa das acrobacias. É como um espetáculo, onde cada praticante é colocado em cena.

Há também uma qualquer dimensão política?

Sim, no sentido em que são jovens que se reagrupam. É político porque são comunidades onde, no seu interior, há bastante entreajuda, muitos laços que se formam, imensa solidariedade. É uma paixão devoradora, potencialmente destrutiva, porque é realmente perigosa. Mas é sobretudo uma paixão que contamina, que fabrica uma espécie de prazer, de prazer de viver. É um estilo de vida.

Como é que se envolveu nesse meio, tão masculino?

Desde 2015 que não parei de me ir a essas estradas, para fazer fotos ou simplesmente para ver o espetáculo, ou comer uma sandes com eles, em partilha. Creio que há uma dimensão familiar muito, muito forte, mesmo que seja uma família sobretudo de homens. Mas vi algumas mulheres, é raro, mas vi algumas, e a Julie é a prova perfeita de uma jovem apaixonada pela modalidade e que a pratica.

Há algo de profundamente pessoal no relato que escreveu?

A minha experiência é muito diferente da personagem do filme. É por isso que é realmente uma ficção o que quis escrever e que escrevi ao longo de quatro anos, com a mitologia desta modalidade em pano de fundo. Sobretudo após o encontro com a Julie, mas também com algumas coisas mais íntimas que coloquei no filme.

Uma coisa é escrever um guião baseado no que foi observando, outra coisa diferente é a realização de um filme, com todas as dificuldades deste meio. Há um enorme trabalho de coreografia.

Desde a escrita que o filme era muito seco, sem gorduras, sempre em movimento. No guião já havia muito ritmo, é isso que o filme conta, a velocidade, a fúria, a fúria de viver. Na rodagem, estava obcecada pelo movimento. Sempre sonhei ser coreógrafa, de trabalhar o corpo em movimento. E neste filme há muito isso, de forma coletiva e com muita improvisação. Tinha de colocar a energia dos atores no centro da realização. A energia é algo de invisível, não sabemos bem o que é, mas também pode ser muito física. Pedi ao diretor de fotografia para captar essa energia.

Quais são as suas grandes influências cinematográficas?

Eu gosto muito de filmes de guerra. O plateau é como um local de guerra, de reportagem de guerra, nunca se está ao abrigo de uma explosão. Temos de estar sempre em movimento. O diretor de fotografia foi muito forte, tinha uma grande responsabilidade.

Sente-se que os jovens que aparecem no filme já nem dão pela presença da equipa...

Os atores tinham por vezes cenas de vinte minutos, o que dava tempo para esquecerem a câmara e a equipa. Era o que eu queria, criar um local de rodagem onde a equipa se tornasse invisível. Sentia que, se alguém estava a mais ali, era a equipa, eu queria ser invadida pela força real dos atores e pela capacidade que eles tinham de integrar com inteligência o conflito de cada personagem.

Como é que trabalhou essa dimensão das personagens com os jovens motociclistas?

Cada personagem foi criada antecipadamente, em sessões de improviso, de ensaio, cada ator integrou os seus conflitos íntimos, da sua personagem e da sua personagem no interior do microcosmo daquela ficção. Cada ator era autónomo, porque tinha uma perceção, uma interpretação do filme que tinha digerido, o que dava a cada ator a capacidade de propor coisas, sem perder o horizonte das sequências que estavam escritas e o objetivo de cada personagem. Adorei trabalhar dessa forma coletiva.

Que tipo de câmara é que utilizou?

Quis filmar quase como se fosse um documentário, mas utilizando o formato de uma ficção épica. Por isso, utilizei o Cinemascope, conhecido por filmar westerns. Era perfeito, porque o filme é uma espécie de western moderno. As câmaras dão um aspeto muito cinematográfico, mas são muito pesadas, muito antigas. Mas o corpo da câmara é muito leve, filmámos como uma Mini Alexa. Podíamos assim ter um pé na força espetacular do cinema, na sua extravagância e manter ao mesmo tempo uma certa ligeireza de movimentos. Gosto muito dessa dualidade.

Como vê a atualidade e o futuro do cinema francês?

As pessoas que nos governam olham para as salas de cinema como um local obsoleto. O meu filme estreou em salas de cinema no centro das grandes cidades e nos multiplexes na periferia. Conseguimos levar muitos jovens ao cinema, mais na periferia das cidades, porque os centros são mais burgueses, a população é mais velha, há menos jovens. É preciso pegar as pessoas pela mão, há um grande trabalho a fazer, na educação pela imagem, nas escolas, para transmitir a cinefilia, fazer descobrir aos jovens outro tipo de cinema. Os jovens distanciam-se cada vez mais da cultura e a cultura é um traço de união na sociedade.

Pode falar um pouco do seu trabalho com o João Galante a a Ana Bugalho?

São grandes amigos da Antonia Burisi, que interpreta o papel de Ophélie no filme e que me acompanha na vida. A Antonia trabalha desde 2007 com eles. Eu tive a felicidade de os encontrar e de ir várias vezes a Portugal. Vi várias das performances deles e fiz um documentário com a Antónia Buresi, baseado numa das suas peças. Estou muito contente de os conhecer, é a família de Antonia. Sinto-me muito bem quando estou com eles. São realmente boas pessoas, gosto muito deles.