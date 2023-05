Longa se tornou a espera

F. Cleto e Pina Hoje às 17:57 Facebook

Autobiografia de Riad Sattouf "O árabe do futuro", volume 5, está finalmente editada em português.

Cerca de três anos depois do lançamento do volume #4, numa espera que se tornou longa, finalmente a Teorema fez chegar às bancas "O árabe do futuro #5 - Ser jovem no Médio-Oriente (1992-1994)", penúltimo tomo da autobiografia de Riad Sattouf, filho de mãe francesa e pai líbio.

O livro arranca onde o anterior terminou, logo após o rapto de Fadi, irmão mais novo de Riad, levado pelo pai para a Síria, na sequência dos desentendimentos crescentes entre os progenitores. Este acontecimento marca toda a narrativa com um tom depressivo e um sentimento de perda, a mãe siderada por ele, a viver apenas em função das recordações e das tentativas desesperadas para reaver o filho.

Evidentemente, este não é o melhor clima para se viver quando se tem 14 anos, a idade de Sattouf no início deste volume. Mais a mais, quando sempre se sentiu deslocado na Síria e em França, olhado de soslaio em ambos os países como estrangeiro, o que o leva a criar uma série de anticorpos interiores, com o seu lado líbio a condenar as liberdades ocidentais e o seu lado francês a não perceber as limitações da vida muçulmana, com Sattouf a representar muito bem graficamente a duplicidade.

Com as pulsões próprias da adolescência, a situação vai agravar-se com os primeiros amores e paixões platónicas, as descobertas revolucionárias na música e na BD e o surgimento de bandos de skinheads, com o consequente agravar do racismo, numa combinação explosiva na mente e no corpo de um adolescente tímido e introvertido.

O resultado é um relato servido por um humor ingénuo e desarmante, a um tempo terno e sincero, que o tornam cativante, mesmo que resultante do olhar retrospetivo sobre a sua vida adolescente, já condicionado pelas vivências que enquanto adulto experienciou.

Ao mesmo tempo, "O árabe do futuro" proporciona também uma visão desencantada, mesmo que parcial e subjetiva, sobre os problemas inerentes a uma sociedade francesa multicultural onde convivem - ou pelo menos coexistem - os nascidos no continente, os naturais das ex-colónias ou as segundas e terceiras gerações oriundas delas, numa mescla que nem sempre se revela saudável de religiões, crenças, hábitos, costumes e culturas.