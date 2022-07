Longa vida ao rock

Iara Macedo Hoje às 19:57 Facebook

O Dia Mundial do Rock cumpre esta quarta-feira 37 anos, tendo-se tornado uma data importante para relembrar as origens do estilo musical, assim como celebração dos artistas. A data coincide com o festival Live Aid de 1985, que provocou a união do Mundo, transcendendo diferenças e barreiras.

Sob a organização de Bob Geldof e Midge Ure, a 13 de julho de 1985, o Live Aid fez ressoar universalmente a luta por uma única causa humanitária: acabar com a fome na Etiópia que passava por uma guerra civil.

O evento foi dividido por cinco cidades - Londres, Filadélfia, Sidney, Moscovo e Tóquio - e que contou com a presença de grandes nomes do rock, como Queen, Led Zeppelin, Mick Jagger, Paul McCartney, David Bowie, Elton John, Kiss, entre outros.

Todavia, a questão fundamental que se coloca é: como é que se passou a comemorar o popular e influente género musical? Bob Geldof, integrante da banda Boomtown Rats, antes de organizar o que foi o famoso evento, compôs e lançou o single "Do they know it"s christmas?" em 1984, com a intenção de angariar fundos para combater a penúria do povo etíope, que ameaçava a vida de centenas de milhares de pessoas. Com a venda do single, o músico conseguiu arrecadar mais de 8 milhões de libras e, inspirado no sucesso, Geldof organizou um festival, com a ajuda do artista Midge Ure, que tinha por objetivo apoiar a mesma causa.

Live Aid é, até hoje, um dos maiores eventos de rock com uma duração de 16 horas e tendo sido acompanhado presencialmente por 82 mil pessoas na plateia de Londres e 99 mil em Filadélfia, e via satélite por 1,5 mil milhões de espetadores em mais de 100 países. Num único espetáculo os gigantes da música fizeram ecoar os seus instrumentos e vozes, alcançando 30 milhões de libras (36 milhões de euros) na luta pela Etiópia, valor que triplicou o que era inicialmente pretendido.

A celebração da efeméride deu-se, no entanto, em virtude da ideia de Phil Collins que, como participante no festival, pretendia imortalizar para sempre o 13 de julho, como o "Dia Mundial do Rock". Com a sua oficialização em 1987 é desde então, celebrado o poder da música rock que, além de suscitar o encontro de várias comunidades na sensibilização de questões importantes, moldou a mente e o comportamento de inúmeras gerações.

Atualmente neste dia realizam-se eventos dispersos por todo o mundo que variam entre concertos - com entrada livre em certos casos -, exibições, mercados de rua sob o tema da música, festas com programas inéditos e outros tipos de entretenimento em celebração do poder da música rock.

O 13 de julho é um dia que se dedica a celebrar e a manter vivo o estilo musical que provocou uma impressão no Mundo com a sua mensagem de união e de luta.