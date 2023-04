Lucas Dutra e Madalena Aragão querem ir a Cannes com filme que custou cinco euros

"Nós na cabeça" é a curta-metragem partilhada no TikTok e que os atores portugueses querem levar a competição no Festival de Cinema de Cannes. Por isso, pedem a ajuda dos internautas

Artistas na nova geração, Lucas Dutra, de 23 anos, e Madalena Aragão, de 18, juntaram numa curta-metragem que está a dar que falar e que querem levar a grandes palcos. O ator realizou "Nós na cabeça", que protagoniza com a amiga e coargumentista do projeto que foi integralmente partilhado no TikTok, que pode ser o passaporte para o Festival de Cannes.

Chegar aquele que é um dos dos mais prestigiados e famosos certames de cinema do mundo é o objetivo, e a dupla só precisa que os fãs e seguidores vejam, partilhem e gostem da curta-metragem na referida rede social. "Querem ajudar estes tugas a chegar a Cannes? Falta menos de 2 semanas para anunciarem os vencedores do TikTokShortFilm, para irmos a concurso precisamos estar dentro dos 40 filmes com mais visualizações e engagement!", apela Lucas Dutra.

Os 40 vídeos mais populares serão avaliados por um júri profissional que irá selecionar três vencedores nas categorias de "Gran Gagnant", "Best Script" e "Best Editing". Os escolhidos serão convidados a estarem presentes no Festival de Cannes no dia 23 de maio de 2023 para apresentação dos vídeos e para receberem o respetivo prémio. O Grande Vencedor receberá um valor monetário de apoio à criação de 10 mil euros. O Melhor Argumento e a Melhor Realização recebem um montante de 5 mil euros cada. A competição de curtas-metragens em formato vertical #TikTokShortFilm foi lançada o ano passado e deu aos cineastas "uma oportunidade única de partilhar a sua criatividade num novo formato", sublinha o comunicado da organização. O filme de 2 minutos e 39 segundos "Nós na cabeça" custou apenas 5,49 euros, o valor das pilhas para o gravador usado, e conta ainda conta a participação de Carla Chambel e Luísa Ortigoso.