Lucas & Matheus Júnior: a vez de tio e sobrinho no Coliseu do Porto

Sara Oliveira Hoje às 07:22

"Obrigado" é o nome da homenagem ao cantor Matheus, que morreu em 2020, vítima de covid-19. Aos 14 anos, filho do artista assume o seu legado.

O grande dia chegou. Na quinta-feira, 9 de junho, a partir das nove da noite, tio e sobrinho protagonizarão o primeiro espetáculo como dupla Lucas & Matheus Júnior. Cerca de um ano e meio depois da morte - na sequência da covid-19 - do cantor Edilson da Silva Rodrigues, mais conhecido por Matheus, o filho assume o legado, garantindo a continuidade do projeto que nasceu no Brasil e há muito trilhava sucesso por lá e também em Portugal.

A maturidade do adolescente empresta jovialidade a Lucas, mesmo que se defina "fã de músicas antigas, românticas e sertanejo" como as que agora o lançam na vida artística.