Luccas Neto, o youtuber brasileiro que esgota espetáculos em Portugal

Youtuber Luccas Neto é fenómeno de popularidade entre o público infantil. Inicia hoje digressão lusa.

Quem não convive com crianças provavelmente desconhece que "ser aventureiro também é ser companheiro". Assim proclamam Luccas Neto e a Escola dos Aventureiros.

Luccas Neto está no pódio dos youtubers brasileiros, com 35 milhões de seguidores e mais de 13 mil milhões de visualizações, e tem datas quase esgotadas na Altice Arena, em Lisboa (uma hoje e duas amanhã) e no Pavilhão Multiusos de Guimarães (de 19 a 21, com dose dupla a 20), sendo que as únicas sessões que não estão esgotadas são as de sexta 19 e domingo 21. Estas serão as terceiras datas para um encontro que a pandemia teima em adiar. A fórmula para todo este êxito é, segundo o que o empresário de 29 anos revelou em entrevista, "a responsabilidade social no entretenimento para crianças".