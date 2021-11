Luccas Neto vai dobrar episódios para português de Portugal

César Castro Hoje às 18:24 Facebook

Youtuber brasileiro que faz sucesso junto do público infantil antecipou ao JN que, em 2022, os conteúdos dos episódios no YouTube serão dobrados para vários idiomas, inclusive para português de Portugal.

Depois de uma reportagem publicada pelo "Diário de Notícias", na quarta-feira, ter chamado a atenção do público por afirmar que há crianças portuguesas que "só falam brasileiro", muito em parte devido ao sucesso do youtuber Luccas Neto em terras lusas, o artista antecipou agora ao JN aquilo que diz ser uma novidade que só estava prevista ser anunciada no próximo ano.

"Devido à grande repercussão das matérias sobre a influência do conteúdo na linguagem das crianças portuguesas e ao enorme carinho que tenho pelos fãs do país (...), para o ano que vem, a empresa [Lucas Toon] vai dobrar todos os nossos episódios no YouTube, além dos filmes e séries", revelou ao JN Luccas Neto.

"Queremos dobrar nos idiomas inglês, espanhol, hindi e português de Portugal. Esse tipo de investimento em dobragem na língua portuguesa nunca foi feito por nenhuma empresa brasileira focada no público infantil. Portanto, eu serei o primeiro", acrescentou o youtuber brasileiro, que só naquela plataforma de vídeo conta com mais de 36 milhões de inscritos.

Ao JN, o também ator e cantor de 29 anos, que ainda não tinha comentado o assunto, desvalorizou qualquer polémica sobre a influência do seu conteúdo na linguagem das crianças portuguesas e sublinhou o "amor gigantesco por Portugal".

"A minha família é portuguesa, fui criado pela minha avó e também sou cidadão português. Após a minha temporada em Lisboa, posso afirmar que o meu amor pelo país só aumentou", finalizou.

Recorde-se que o artista esteve no último fim de semana na capital portuguesa com o espetáculo musical "Luccas Neto e Escola de Aventureiros", em três sessões esgotadas. Estão ainda previstos quatro espetáculos no Pavilhão Multiusos de Guimarães na próxima semana (de 19 a 21, com dose dupla a 20).

"Principal desencaminhador linguístico de tuguinhas"

A reportagem do "Diário de Notícias" sobre a influência do youtuber nas crianças portuguesas gerou grande controvérsia no país vizinho e entre o público brasileiro. Em causa estaria o facto de, "à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros", as crianças terem apreendido palavras em português do Brasil. "Dizem grama em vez de relva, autocarro é ônibus, rebuçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico", escreveu a autora da peça jornalística.

Em reação, e num artigo publicado na "Folha de São Paulo", o jornalista Sérgio Rodrigues refere que "não é justo acusar a reportagem do DN de xenofobia, embora ela exale um nacionalismo rançoso." O autor refere ainda que a peça em questão cita Luccas Neto como o "principal desencaminhador linguístico de tuguinhas". Já o "Estado de S. Paulo" destaca que o sotaque tem criado "polémica entre os pais e virou tema da imprensa local", depois do aumento do intercâmbio cultural entre os dois países.