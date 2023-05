Lúcia Vaz Pedro regressa com nova trama erótica "Prova-me outra vez"

JN Hoje às 14:17 Facebook

Escritora lança este sábado sequela do seu romance de 2021 numa sessão para os fãs em Vila Nova de Gaia.

É uma "trama intensa e viciante, repleta de desejo e sedução": a escritora Lúcia Vaz Pedro lança esta tarde, às 18.30 horas, na loja Fnac do GaiaShopping, em Vila Nova de Gaia, "Prova-me outra vez", a tão aguardada continuação de "Prova-me", a narrativa erótica revelada em 2021 que explora os relacionamentos e as fantasias sexuais femininas. A sessão tem entrada livre.

Lúcia Vaz Pedro, professora de Português e formada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, centra novamente a história em Raquel, uma mulher descrita como "bela, elegante e muito sensual que vê no prazer uma parte fundamental da sua vida". Rodeada de luxos, com um emprego prestigiante e uma aparência física que a torna sempre o centro das atenções, Raquel viu o seu casamento chegar ao fim e agora "não quer repetir os mesmos erros - quer despir-se de tudo o que a magoou, apagar-se e reacender-se com uma nova luz. Ainda sem saber bem como o fazer, só tem uma certeza: não vai envolver-se com ninguém. Até que aparece Salvador...".

O lançamento de "Prova-me outra vez", livro de 184 páginas com edição da Manuscrito, contará este sábado à tarde com a presença da escritora no auditório da Fnac do GaiaShopping, estando a apresentação do romance a cargo de Rita Garcia.

Uma autora dinâmica e sensível

Lúcia Vaz Pedro é professora do ensino secundário de Português e Francês. Licenciou-se em 1992 pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e publicou mais de 30 livros (escolares, romances e infantis). Tem dado formação na área da língua portuguesa e em 2014, foi convidada pelo Instituto Politécnico de Macau para dar formação aos professores universitários chineses. Escreveu ainda artigos para o Observatório da Língua Portuguesa e é colaboradora do Ciberdúvidas.

Em 2018, foi-lhe atribuída a medalha de mérito cultural pela Câmara Municipal de Gaia. "É uma mulher dinâmica, sensível e cativante. Uma cidadã preocupada com a valorização cultural das gentes da sua terra, do seu país e do mundo", diz a biografia da autora.