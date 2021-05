Lucky Luke regressa, enfim, à televisão

F. Cleto e Pina Hoje às 18:13 Facebook

Produção de Michaël Youn, com currículo em adaptações da BD.

Uma série de TV com a adaptação das aventuras do "cowboy que dispara mais rápido do que a própria sombra" está em preparação, tendo Michaël Youn como produtor.

Segundo a revista "Variety", trata-se de uma co-produção entre a Federation Entertainment e a Un pour Tous Productions, ainda sem data de estreia, que trará Lucky Luke de volta ao pequeno ecrã, em companhia das personagens mais marcantes do seu universo: Jolly Jumper, os Dalton, Rantanplan, Calamity Jane.

Em declarações àquela revista, Michaël Youn declarou ser "um grande fã de banda desenhada" e estar "muito feliz por fazer parte dessa aventura e ansioso para a compartilhar com o público". Humorista, ator, argumentista e produtor, Youn já esteve envolvido noutras adaptações da BD: interpretou o grão-vizir Iznogoud no filme homónimo de Patrick Braoudé, em 2005, e quatro anos depois foi Billy the Kid em "Lucky Luke" de James Huth.

Criado por Morris em 1946, Lucky Luke, além de diversas séries de animação, já tinha sido interpretado na TV por Terence Hill, numa série de 1992.