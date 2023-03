Luís Osório expõe "Ficheiros secretos" de Pinto da Costa

Catarina Ferreira Hoje às 10:41 Facebook

Espetáculo do cronista passa por sete cidades. Porto acolhe-o no dia 15, Lisboa no dia 23. Viseu é já esta sexta-feira.

"Isto não é teatro, não é stand-up, não é improviso, nem é jornalismo, nem deixa de o ser", explica Luís Osório sobre "Ficheiros secretos", o espetáculo que leva agora à cena em sete localidades. O formato é baseado em "Ficheiros secretos - Histórias nunca contadas da política e da sociedade portuguesas", o seu oitavo livro. Luís Osório é a personalidade acutilante com um olhar peculiar sobre a sociedade portuguesa que dirigiu jornais e uma estação de rádio, e é presença assídua na televisão, como comentador político e consultor empresarial. Entre outras aventuras, realizou documentários e foi premiado como jornalista e criativo.

O seu novo projeto consiste em levar a palco o livro, que, depois de uma estreia nos Recreios da Amadora, enceta agora uma recheada digressão com a primeira data a materializar-se já esta sexta-feira no Teatro Viriato, em Viseu.