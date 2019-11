Luís Severo traz o sol ao Super Bock em Stock

Hoje às 10:54 Facebook

Cantor português é um dos nomes fortes do Super Bock em Stock, festival de outono que se realiza esta sexta-feira e sábado em várias salas da Avenida da Liberdade, em Lisboa

Foi dos Açores que Luís Severo trouxe a atmosfera "contemplativa" de "O sol voltou", terceiro álbum de originais do cantor português, que será o protagonista, esta sexta-feira, de um concerto no Teatro Tivoli, em Lisboa, no âmbito da 11.ª edição do Super Bock em Stock, que se realiza hoje e amanhã em várias salas na zona da Avenida da Liberdade.

Nem todo o álbum foi composto durante a residência artística no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, na Ilha de São Miguel, mas a "tranquilidade Atlântica", os "passeios a pé", a "contemplação" e a "boa comida", foram um contributo decisivo para o espírito do novo álbum, onde Luís Severo diz ter chegado mais perto daquilo que tem para dar. Os nove temas vêm de um "ímpeto profundo e imperceptível" e tocam assuntos "mais pessoais", sendo também canções mais dominadas pela acústica do que os discos anteriores, "Cara D"Anjo" e "Luís Severo", onde imperava a eletricidade.

No concerto de hoje será acompanhado por um trio de cordas - harpa, violoncelo e contrabaixo - e promete passar por toda a discografia. Aspeto curioso no cantor é a relação obsessiva que confessa manter com determinados discos, escutando-os até à exaustão, algo porventura banal para melómanos mais velhos, mas invulgar nalguém com apenas 26 anos. Em 2019, por exemplo, andou às voltas com os novos álbuns de Weyes Blood e Lana Del Rey.

Concertos em barda na Avenida da Liberdade

No Super Bock em Stock, onde haverá quase 60 atuações em locais como o Cinema São Jorge, Capitólio, Máxime, Casa do Alentejo ou Estação do Rossio, Luís Severo será acompanhado por um considerável contingente de músicos portugueses, como Slow J, Ganso, Baleia Baleia Baleia, Club Makumba (o novo projeto de Tó Trips), Bruno de Seda, Zarco ou Rapaz Ego.

No plano internacional, parra além de Josh Rouse, destaque-se a inclemência punk dos Viagra Boys (sábado, no Rossio), o classicismo soul de Michael Kiwanuka (hoje, no Coliseu dos Recreios), a pop solarenga dos belgas Balthazar (sábado, no Cinema São Jorge), o jazz exploratório de Col3trane (sábado, no Capitólio), o combinado de soul, funk e afrobeat de Sinkane (hoje, no Coliseu dos Recreios) e esse nome histórico da música angolana, Vum Vum, que há 50 anos editou "Muzangola", álbum pioneiro no cruzamento das tradições musicais angolanas com o funk e o rock (sábado, no Máxime).