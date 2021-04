Luisa Cunha é a artista vencedora do Grande Prémio Fundação EDP Arte

Hoje às 22:58 Facebook

A artista Luísa Cunha foi distinguida com o Grande Prémio Fundação EDP Arte 2021, no valor 50 mil euros, anunciou esta quarta-feira, a Fundação EDP, entidade organizadora do galardão.

Criado em 2000, o Grande Prémio Fundação EDP Arte visa consagrar artistas plásticos com carreira consolidada e historicamente relevante, cujo trabalho contribua para afirmar e fundamentar as tendências estéticas contemporâneas portuguesas.

O júri deliberou por unanimidade atribuir este prémio à artista, nascida em Lisboa, em 1949, "salientando a originalidade, ousadia experimental, multidisciplinaridade e pioneirismo no uso de novas linguagens, e destacando a sua influência nas gerações mais jovens", indica a Fundação EDP, em comunicado enviado à agência Lusa.

Além do valor pecuniário do prémio, o artista escolhido é homenageado através de uma exposição de caráter retrospetivo e/ou antológico, e da publicação de um catálogo que constitui uma importante referência historiográfica e bibliográfica.

Na história das suas edições, o Grande Prémio Fundação EDP Arte distinguiu nomes da arte contemporânea como Lourdes Castro (2000), Mário Cesariny (2002), Álvaro Lapa (2004), Eduardo Batarda (2007), Jorge Molder (2010), Ana Jotta (2013) e Artur Barrio (2016).