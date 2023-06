Luiz Pacheco evocado em ciclo nas Caldas da Rainha

JN/Agências Hoje às 14:44 Facebook

No âmbito do ciclo "Diga 33 - Poesia no Teatro", o Teatro da Rainha realiza, no dia 20, uma sessão dedicada a Luiz Pacheco (1925 - 2008).

O escritor, editor e crítico de literatura viveu nas Caldas da Rainha "um dos períodos ao mesmo tempo mais produtivos e conturbados da sua vida", refere o Teatro da Rainha numa nota em que recorda que o escritor fundou a editora Contraponto, colaborou na imprensa, traduziu e "elevou a epistolografia a género literário por excelência".

Para falar do que consideram "o exemplo mais claro e evidente do que é ser escritor maldito e marginal", será convidado António Cândido Franco (Lisboa, 1956), autor da biografia recentemente publicada "O Firmamento é Negro e não Azul. A Vida de Luiz Pacheco" (Quetzal, Janeiro de 2023).

Professor na Universidade de Évora, Cândido Franco é ainda autor de vários estudos sobre literatura e cultura portuguesas. Poeta, romancista, dramaturgo, está ligado desde 1979 à revista libertária A Ideia, que hoje, sob sua responsabilidade, se dedica ao estudo sistemático do Surrealismo em Portugal.

A sessão terá início às 21.30 horas no Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha.