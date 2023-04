Lukas Dhont: a amizade é uma forma poderosa de amor

João Antunes Hoje às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Cineasta belga Lukas Dhont fala do seu filme, "Close", que já está nos cinemas. O drama tem no seu centro a amizade adolescente tratada como uma história de amor. O JN ouviu as confissões do autor de 31 anos.

Prémio do Júri em Cannes e nomeado para um Oscar, "Close" é um dos mais belos filmes do ano. Fala-nos da amizade e do luto, através do olhar de um jovem de 13 anos, a quem um colega se apegou de forma trágica como numa história de amor. Depois de "Girl", grande sucesso em Cannes, sobre a identidade de género num adolescente, o belga Lukas Dhont mostra ser um dos autores mais sensíveis e talentosos da atualidade. Ainda em Cannes, confessou-se ao JN.

O que representa estar na competição pela Palma de Ouro de Cannes, depois de "Girl" ter vencido a Caméra d'Or?

PUB

"Girl" representou várias "primeira vez". Foi a primeira vez que fiz um filme, a primeira vez que o levei a um festival, a primeira vez que as pessoas o viam. Tinha feito o "Girl" de uma forma muito intuitiva. Quando o trouxe a Cannes não fazia ideia do que se podia passar.

Como é que se passa de um primeiro filme de sucesso para a "difícil segunda obra"?

Fazer este segundo filme foi um processo mais consciente. Viajei muito com o "Girl" depois de o apresentar em Cannes. Depois de um ano e meio, precisava de tempo para, de certa maneira, fazer o luto desse período da minha vida. Esse filme tinha feito parte da minha vida durante um longo período.

Como é que foi a génese de "Close"?

Sentei-me em frente a uma folha branca, a pensar, e agora? Recebi algumas propostas de guiões que não me apetecia fazer. Perguntava-me como poderia fazer algo que fosse verdadeiramente eu, que pudesse falar de coisas pelas quais sinto paixão. Precisava de encontrar a mesma paixão do primeiro filme. E não sabia onde a encontrar.

Qual foi então o elemento que desencadeou essa paixão?

Voltei à minha pequena vila e à minha escola primária, não sei porque o fiz. Foi pura intuição. A minha antiga diretora perguntou-me o que estava a fazer ali. Senti que precisava de me ligar novamente a algo que estava no centro de mim mesmo.

Quando regressou a casa começou logo a escrever o guião de "Close"?

Comecei a pôr as primeiras palavras no papel. Foi uma bela viagem de três anos e meio a trabalhar no filme e a moldá-lo, para que dissesse o máximo que poderia dizer. E de repente estava a fazer as misturas do filme em Amesterdão, e recebi um telefonema a dizer que o filme tinha sido selecionado para a competição de Cannes. A euforia que senti é indescritível.

Ser cineasta era um sonho de criança?

Desde os 12 anos que queria fazer filmes. A minha mãe deu-me a primeira câmara de filmar e foi a minha primeira atriz. Comecei a filmá-la e a dirigi-la. No início queria fazer filmes para entreter e aos poucos fui percebendo que talvez tivesse outras razões para fazer filmes.

O tema do luto é central neste novo filme. Porquê?

O meu desejo inicial foi falar sobre a amizade. Durante esta pandemia, estivemos todos muito desligados uns dos outros. Isso fez-me perceber como é incrivelmente importante a ligação com as pessoas à nossa volta, e como é importante a amizade.

Como era o Lukas Dhont, com a idade das suas personagens?

Quando era miúdo, sentia-me muito só. Tinha a sensação de não pertencia realmente ao grupo das raparigas, nem ao grupo dos rapazes. E isso impedia-me de me aproximar de alguém que se quisesse aproximar de mim. Estava a tentar perceber como é que as coisas eram. Tinha dificuldade com as amizades.

Que tipo de investigação fez durante o processo de escrita?

Li sobre uma psicóloga americana que acompanhou 100 jovens entre os 13 e os 18 anos. Aos 13 anos perguntou-lhes sobre as suas amizades e eles descreviam-nas como se fossem histórias de amor. Partilhavam as emoções e os sentimentos. Não tinham receio de entrar em terrenos mais íntimos. Depois entrevistou-os aos 15 e aos 18 anos e verificou que havia uma tendência para terem uma maior distância em relação a essa linguagem.

O tema do filme é universal, toda a gente pode identificar-se com a história. Concorda?

Sim, todos nós já tivemos amizades incríveis nas nossas vidas. Por vezes podemos perder o contacto com os amigos, perder amizades, se a culpa é nossa ou fruto de determinadas circunstâncias, é sempre incrivelmente doloroso. Muitas vezes, o desgosto é tratado em relações românticas no cinema, mas não tanto em relação à amizade, por isso quis mesmo fazer um filme sobre a beleza e os desgostos da amizade.

Depois de "Girl", começamos a perceber que as suas obras têm a coragem de falar de certos temas...

Percebo a sua pergunta. Mas não sei como responder, a não ser que sinto estar num lugar onde posso falar sobre estes temas. Durante muito tempo não conseguia falar sobre isto. Durante muito tempo era difícil a um jovem falar sobre certos temas. É por isso que agora faço filmes. Será que agora é o tempo? Ou ainda é difícil? Os filmes que se fazem são também um sinal dos tempos. Mas é verdade que hoje há mais abertura.

Depois de "Girl" há a tendência para fazer uma leitura queer do seu filme...

É essa a beleza de um filme. Tentei pôr um documento no mundo sobre um tema que me apaixona. Mas a partir do momento em que o filme é mostrado, deixa de ser meu. Passa a ter a perspetiva de quem o vê. Todas as leituras são aceitáveis. Temas como a amizade, a masculinidade, a violência de termos de pertencer a um grupo, o ser-se diferente, são comuns a pessoas queer e hétero.

Como é que descobriu os dois atores rapazes [Eden Dambrine e Gustav de Waele] e como conseguiu criar dinâmica entre eles?

Como sabia a importância da minha escolha, passei imenso tempo no processo de casting. Tive muita sorte com o Eden. Tinha escrito apenas as primeiras linhas do guião e numa viagem de comboio vi este jovem à minha frente a falar com os amigos. Pensei logo que era um incrível ser humano. Disse-lhe que dentro de um ano iríamos fazer um casting e esperava que ele aparecesse. E apareceu.

E o Gustav?

O nosso processo de casting não foi tradicional. Em vez dos 20 minutos habituais, passámos um dia inteiro com eles e deixámo-los à vontade. Nesse primeiro dia o Gustav e o Eden criaram imediatamente um grande magnetismo entre eles. Essa química era essencial, se não existisse não podia fazer um filme como este.

Até que ponto eles compreenderam sobre o que era o filme? Aos 13 anos, por vezes, os rapazes ainda são um pouco imaturos...

Estes dois miúdos estão a par do que o mundo é. Era muito importante para mim escolher rapazes de 13 anos com quem pudesse falar abertamente. Era importante para mim que eles soubessem do que o filme tratava, porque são os rostos do filme. Os jovens podem surpreender-nos. Leram o guião e deram-me imensas sugestões. A imaginação deles é incrível.

Pode dar um exemplo da contribuição deles?

A cena do início do filme, quando estão os dois na banheira e o Leo conta a história do patinho. Eu nunca teria escrito uma cena assim. Um patinho que encontra um lagarto? Mas quando ele a conta, está a pôr tudo deste filme naquela história. É a beleza de trabalhar com gente tão jovem, a imaginação deles é imensa. Estão a sentir grandes emoções pela primeira vez nas vidas deles.

Qual é a maior diferença de trabalhar com estes jovens e com atores profissionais?

É muito diferente. Atores adultos é outro mundo, outra forma de dirigir, de os guiar. Um ator profissional é alguém com uma série de técnicas e a ambição de as usar. Com eles estou sempre a tentar encontrar o momento em que as máscaras caem. Os jovens ajudam-me muito, porque pode ser uma experiência incrível para um adulto. Porque são surpreendidos. E a surpresa é sempre incrivelmente poderosa. Com atores adultos há momentos em que falamos de psicologia, com os jovens não o tenho de fazer.

Sabe o que é que está a fazer agora o Victor Polster, o jovem do seu primeiro filme "Girl"?

Está a dançar numa companhia na Alemanha. É um incrível bailarino de dança contemporânea. Está aberto a fazer cinema, se aparecer um papel que lhe agrade. Sabe bem o que quer. Não aceitaria um papel em que não acreditasse fortemente. A Nora, em quem o filme se baseou, também está a dançar na Alemanha. Os dois são muito próximos.