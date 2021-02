Marilyn Manson: "Tirar a vida a alguém é uma experiência de crescimento, é como perder a virgindade"

José Miguel Gaspar Ontem às 23:53 Facebook

Cantor, agora acusado de violação, fez revelações chocantes na sua biografia de 1999 "The long hard road out of hell". O livro detalha mesmo planos para matar uma namorada chamada Nancy.

Nunca saberemos até que ponto a biografia de um artista - e um artista é sempre um "poseur", isto é, alguém inculcado na exibição da mitomania, ou seja, que vive da tendência impulsiva para a mentira - é facto ou fabricação que ajuda a carreira. Mas em Marilyn Manson, cantor norte-americano de "shock rock" que esta semana caiu socialmente em desgraça ao ser acusado de violação e mau-trato pela atriz, e antiga namorada, Evan Rachel Wood, esse impulso parece viver da constância do abalroamento e da necessidade vitalícia de provocar choques.