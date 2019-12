Macau celebra cinema com festival aberto ao mundo

João Antunes, em Macau Hoje às 13:56 Facebook

Tem início hoje a 4ª edição do International Film Festival & Awards of Macao. Leonor Teles leva novo projeto ao mercado.

Em Macau, os casinos e os hotéis de luxo florescem e até já existe uma réplica da famosa avenida principal de Las Vegas, a Cotai Strip, nos terrenos que ligam as ilhas de Coloane e Taipa. Grande parte desse movimento é alimentado pelos milhares de turistas chineses da nova classe média que chegam numa base diária pela nova ponte ou pela fonteira terrestre com maior movimento do mundo, que liga Macau à cidade chinesa de Zhuhai.

Neste contexto de enorme circulação humana e financeira, o Festival Internacional de Cinema de Macau tem sido uma afirmação de uma vertente cultural necessária ao território e que, na 4ª edição que hoje tem início, se espera venha a alcançar uma maior conexão com a população local.

Nesse particular, e apesar da presença de estrelas internacionais, como Juliette Binoche e a britânica Lily James, a Cinderela da versão de carne e osso da Disney, o festival vai levar nos próximos dias a uma passadeira vermelha que não quer ficar atrás das de Cannes, Veneza ou Berlim, algumas vedetas do cinema asiático, tão idolatradas pelos seus fiéis fãs como os nomes maiores do cinema de Hollywood.

Organização conjunta da Autoridade de Turismo de Macau e da Macau Films & Television Productions and Cultura Association e contando com um orçamento de vários milhões de euros, caapz de fazer corar qualquer festival de cinema em Portugal, o evento tem início hoje à noite, no Centro Cultural de Macau, com a exibição de "Jojo Rabbit", uma comédia do neozelandês Taika Waititi passada na Segunda Guerra Mundial, sobre um garoto que tem um amigo imaginário chamado Adolf Hitler.

Os dez filmes em competição representam cinematografias como a argentina, a belga, a indonésia ou a norte-americana, destacando-se, entre outros, a animação "Bombay Rose", da indiana Gitanjali Rao, um filme que teve estreia mundial no recente Festival de Veneza.

O festival inclui ainda sessões de gala, um panorama do cinema mundial, um programa de filmes chineses recentes, curtas-metragens e o sempre muito aguardado programa Flying Daggers, assim chamado em homenagem a "O Tigre e o Dragão", de Ang Lee, e onde o japonês de culto Takashi Miike apresentará o seu filme mais recente, "First Love".

Assinalando o vigésimo aniversário da passagem da administração do território de Portugal para a China o festival mostra ainda um programa de filmes rodados no território, enquanto nos encontros profissionais para apresentação de novos projetos a investidores estrangeiros, nomeadamente asiáticos, o cinema português conta este ano com a presença da realizadora Leonor Teles e da produtora Filipa Reis, com o projeto "Uk Kei", que significa "casa" em cantonês e é descrito pela organização do evento como "uma jornada de autoconhecimento".

Trata-se da primeira longa-metragem de Leonor Teles, vencedora de um Urso de Ouro de Berlim pela curta-metragem "A Balada de um Batráquio" e que venceu vários outros prémios com os seus filmes mais recentes, o documentário "Terra Franca", rodado na sua terra natal, Vila Franca de Xira, e a curta de ficção "Cães Que Ladram aos Pássaros", filmada no Porto.