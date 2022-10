Macy Gray: "Tenho muito medo do que as redes sociais nos estão a fazer"

Sérgio Almeida Hoje às 11:24 Facebook

Macy Gray regressa aos palcos portugueses para dois concertos em Lisboa (quarta-feira) e no Porto (quinta-feira).

A inconfundível gargalhada é o melhor cartão de visita de Macy Gray. Numa carreira que começou a ganhar forma há 25 anos e adquiriu notoriedade global em 1999, a artista já teve o seu quinhão de dissabores, desilusões e reveses, mas a sua voz rouca mantém a graça pueril de sempre, terminando invariavelmente cada frase, mesmo que sombria, com um gracejo contagiante.

"Quando comecei, só tinha uma certeza: não queria ter um emprego normal. O meu objetivo sempre foi o de fazer até ao fim da vida aquilo de que sempre mais gostei, ou seja, cantar", diz-nos, no intervalo da digressão internacional, a artista nascida há 55 anos no estado norte-americano do Ohio.