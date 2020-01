Madonna cancela concerto de hoje no Coliseu

Hoje às 19:37 Facebook

A Everything is New, promotora dos concertos de Madonna agendados para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, anunciou que o espetáculo deste domingo foi cancelado.

"Lamentamos informar que Madonna não poderá atuar esta noite", anunciou a Everything is New, em comunicado, sem avançar mais detalhes. Ao JN, a promotora não quis adiantar o motivo para o cancelamento e informou não ter indicação que o "show" será substituído em nova data. "

"O reembolso deverá ser solicitado no ponto de venda onde adquiriu os bilhetes a partir do dia 21 de janeiro às 13 horas. Os bilhetes comprados online receberão indicação de reembolso via e-mail", esclareceu.

A rainha da pop tem ainda marcados mais três espetáculos na capital portuguesa, para os dias 21, 22 e 23, que, diz a Everything is New, são para manter.

Recorde-se que não é a primeira vez que Madonna cancelou concertos nesta digressão. Durante a passagem de "Madame X" pelos EUA, uma lesão no joelho obrigou a artista a cancelar três espetáculos em Boston.