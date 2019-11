Madonna cancela três concertos nos EUA

Hoje às 11:55 Facebook

Por decisão médica, Madonna anunciou que cancelou três concertos em Boston, nos EUA, devido a uma "dor muito forte".

O anúncio foi feito no Instagram, com um texto em que a artista norte-americana pede desculpa aos fãs. "Fazer o espetáculo todas as noites dá-me tanta alegria e sinto que cancelar é como um castigo, mas a dor que sinto agora é muito forte e preciso de descansar, por decisão médica", explicou.

A paragem, continua Madonna, é para que possa regressar "mais forte" e continuar a tournée

"Madam X", que vai passar por Portugal, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em oito datas de janeiro: 12, 14, 16, 18, 19, 21,22 e 23 de janeiro de 2020.