Madonna vai atuar duas vezes em Portugal

A presença de Madonna em Portugal vai ter uma segunda data, a sete de novembro, no dia seguinte à primeira anunciada na semana passada, para a Altice Arena, em Lisboa.

A produtora Ritmos & Blues anunciou, esta segunda-feira, no Instagram, que a segunda data foi aberta devido à "elevada procura" de bilhetes para a digressão que celebra os 40 anos de carreira da norte-americana.

A digressão "The Celebration Tour", produzida pela Live Nation, arranca em 15 de julho em Vancouver, no Canadá, na Rogers Arena, chegando à Europa no outono.

O espetáculo que Madonna apresenta na "The Celebration Tour" terá como mote "o catálogo inigualável de êxitos dos últimos 40 anos" da cantora, "a artista feminina a solo que mais singles e álbuns vendeu em toda a história da música".

"'The Celebration Tour' vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque -- onde começou a sua carreira musical", lê-se no comunicado.

A digressão foi anunciada com um vídeo, "recheado de estrelas", no qual Madonna "é desafiada a regressar à estrada para apresentar um espetáculo sobre quatro décadas de grandes êxitos". O vídeo "faz referência ao filme 'Na cama com Madonna'".

Madonna atuou pela última vez em Lisboa em janeiro de 2020, no âmbito da digressão europeia "Madame X", que decorreu em salas mais pequenas e intimistas.

A digressão "Madame X", e o álbum que lhe serviu de mote, homónimo, foram assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos anos anteriores, onde contactou com a cultura lusófona e latina.

Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o álbum "Madame X" inclui colaborações com a cantora brasileira Anitta e o músico colombiano Maluma.

A primeira vez que Madonna atuou em Portugal foi em 2004, quando fechou em Lisboa a "Re-Invention Tour".

No ano seguinte atuou em Lisboa na cerimónia dos prémios europeus de música da MTV, tendo regressado à capital portuguesa em 2008. Em 2012 atuou no Estádio Cidade de Coimbra.