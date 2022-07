Maestro ucraniano dirige obras de compositores russos

Rui Dias Hoje às 12:00 Facebook

O Guimarães Allegro procura chamar a atenção para a cultura de cancelamento e para a ameaça "aos valores e liberdades que tomamos por garantidas".

A sétima edição do festival de música erudita acontece entre 14 e 16 de julho. O concerto de abertura será composto por obras de compositores russos e dirigido por um maestro ucraniano.

A Orquestra de Guimarães vai abrir o festival, no dia 14, às 22 horas, no Paço dos Duques de Bragança. Na batuta estará o maestro ucraniano Maxim Rysanov. Vai ser interpretada "Romeu e Julieta" de Tchaikovsky, baseada na obra homónima de William Shakespeare e os "Quadros de uma exposição", de Mussorgsky. A organização lembra os "tempos conturbados" que atravessamos e sublinha que esta é "uma verdadeira demonstração do poder universal da música".

Os 12 concertos do Guimarães Allegro vão-se distribuir, como já é habitual, por vários monumentos, ruas e jardins da cidade Berço. Na sexta-feira, é o momento para os jovens solistas do conservatório da cidade mostrarem o seu talento, no Paço dos Duques, às 19 horas. Ainda neste segundo dia, o Quartetto de Cordas de Guimarães apresenta-se com soprano Wioletta Hebrowska-Klein, no renovado espaço exterior do Teatro Jordão, às 22 horas, num programa inteiramente composto por árias de ópera.

SÁBADO NON-STOP

No sábado, a música entra pelo Centro Histórico, Património da Humanidade. A manhã é preenchida por grupos representativos das Bandas Filarmónicas de Caldas das Taipas e Moreira de Cónegos. À tarde, terão lugar as apresentações do NoMad Duo, Merus Ensemble e Ensemble Dialoghi, este último composto por Lorenzo Copolla e Cristina Esclapez, que farão uma viagem ao período clássico e romântico da história da música, usando instrumentos da época. Ainda no sábado, o quinteto (trompetes, trompa, trombone tenor e trombone baixo) Zimbre Brass vai andar pelas ruas, o lema é "grande música, ótimos tempos".

Ao fim da tarde, pelas 19 horas, no Largo da Oliveira, o Duo Harp&Sax, toma conta do palco. O decateto de metais, Portuguese Brass, fecha o festival, no Museu Alberto Sampaio, às 22 horas. Em jeito de "after party", os Gooze arrancam, às 23 horas, para um concerto itinerante pelas ruas da cidade.

A organização do Guimarães Allegro é da Câmara Municipal de Guimarães, com o apoio da Sociedade Musical de Guimarães, da Direção Regional de Cultura do Norte e do Instituto de Design de Guimarães.