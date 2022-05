Mahamat-Saleh Haroun: "A religião tem legitimado tradições como a excisão feminina"

João Antunes Hoje às 13:51 Facebook

Um dos mais importantes realizadores africanos estreia "Lingui - Os laços sagrados".

É da República do Chade, um pequeno país no centro de África, sem indústria nem salas de cinema, que nos chega "Lingui - Os laços sagrados", estreado mundialmente na última edição do Festival de Cannes. Depois de filmes como "Um homem que ri" ou "Grigris", descobrimos finalmente entre nós o universo de Mahamat-Saleh Haroun, que nos conta aqui a história de Amina, uma mãe solteira que tem de lidar com a inesperada gravidez da filha adolescente. A situação da excisão feminina também não foi esquecida. Falámos com o realizador.

De onde lhe veio a ideia para esta história, é a adaptação de um caso real?