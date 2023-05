Maia BD traz banda desenhada de volta ao Norte do país

F. Cleto e Pina Hoje às 17:24 Facebook

A primeira edição do Maia BD, que vai decorrer de 16 a 18 de junho, no Fórum da Maia, promete trazer ao Norte do país o melhor da banda desenhada.

Iniciativa da Câmara Municipal da Maia através do Pelouro da Cultura, com organização da cooperativa editorial A Seita, anunciou já três das exposições que vão estar patentes: uma retrospectiva de "As Aventuras Completas de Dog Mendonça e Pizza Boy", de Filipe Melo e Juan Cavia, cuja edição integral, pela Companhia das Letras, deverá chegar às livrarias em meados de Junho; "Auto da Barca do Inferno", de Joana Afonso, que a Levoir lançará na sua colecção "Clássicos da Literatura em BD" ainda este mês; "Juventude", de Marco Mendes, que, ao contrário das outras duas, estará de 6 a 30 de junho na Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho, também na Maia.

A organização garante ter em agenda cerca de vinte autores convidados, incluindo nomes internacionais relevantes, tendo confirmado numa primeira fase a presença de Filipe Melo, Joana Afonso e Marco Mendes.

Numa espécie de aquecimento para o Maia BD, no próximo dia 18 de maio, às 21h30, o público vai ter a oportunidade de conhecer em primeira mão a programação do festival, no Grande Auditório do Fórum da Maia. A seguir a essa apresentação, serão exibidas as três curtas-metragens nacionais que fizeram parte da short list para os Óscares da Academia de 2023, "Ice Merchants" de João Gonzalez, "O Homem do Lixo" de Laura Gonçalves e "O Lobo Solitário" de Filipe Melo. Os dois primeiros estarão presentes para uma conversa moderada por Elsa Cerqueira, seguida por uma sessão de perguntas e respostas com o público.

O Maia BD, de entrada gratuita e aberto ao público de todas as idades, incluirá lançamentos de novidades editoriais, exposições, cinema de animação, ilustração, cosplay, workshops e feira do livro, marcando assim o regresso de um grande evento de BD ao Norte de Portugal.

Aliás, antes do Amadora BD, do Festival Internacional de Beja e da Comic Con, o Salão Internacional de Banda Desenhada do Porto foi pioneiro na organização de um grande certame do género no nosso país. Fundado pelo Projecto Comicarte, que depois se associou à Comissão de Jovens de Ramalde, antes de dar origem à Associação do Salão Internacional de BD do Porto (ASIBDP), o evento portuense teve dez edições, anuais entre 1985 e 1989 e bienais entre 1991 e 1999, tendo por elas passado grandes nomes da BD mundial, como Miguelanxo Prado, Dave McKean, Ed Brubaker, Marjane Satrapi, François Schuiten, Benoît Peeters ou Don Rosa.