O festival contou com nomes familiares da pop-rock portuguesa e estrangeira, numa celebração dos 25 anos da editora Compact Records.

Com uma assistência perto das 1500 pessoas, o Maia Compact Records Fest terminou no passado domingo com noite esgotada. Segundo Abílio Silva, criador da Compact Records, "a assistência foi crescendo ao longo do tempo, também porque o cartaz era mais forte ao longo dos dias. Começou razoável na sexta-feira e no domingo esgotou completamente".

Apesar desta afluência ao festival, o grande objetivo da Compact Records não passava pela parte financeira, mas sim pela comemoração dos seus 25 anos de existência.

Quando questionado pelo JN acerca de uma possível segunda edição do festival no próximo ano, Abílio Silva disse que essa possibilidade não está, para já, sobre a mesa: "A gente nunca sabe mas, à partida, é difícil. Esta foi mesmo para comemorar os 25 anos e, portanto, não se vai comemorar os 26 ou 27".

Além do sucesso a nível de assistência, o Maia Compact Records Fest foi uma plataforma de angariação de receitas destinada a ajudar vítimas da guerra na Ucrânia.

Em parceria com a Câmara Municipal da Maia, serão doados 20 mil euros a um conjunto de instituições que estão a prestar apoio a crianças e mulheres acolhidas no município, assim como todos os bens perecíveis que não foram consumidos, seguindo a política de Zero Desperdício.