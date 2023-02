Maiara e Maraísa: a dupla sertaneja do momento está de volta a Portugal

Mariana Soares Hoje às 21:09 Facebook

Brasileiras irmãs gémeas são estrelas da música do Sertão e atuam esta sexta em Lisboa e no sábado no Porto. O JN falou com Maiara e Maraísa: "Nosso coração está transbordando de tanta felicidade", dizem.

Esta sexta-feira, a dupla brasileira Maiara e Maraísa atua no Campo Pequeno, em Lisboa. O espetáculo, que vai contar com a participação de convidados especiais, será gravado ao vivo e lançado em DVD. Os bilhetes custam entre 35 e 60 euros.

Já este sábado, as irmãs rumam ao Porto onde são aguardadas para um concerto na Super Bock Arena. A lotação está praticamente esgotada, apurou o JN. Aqui, os preços vão dos 40 aos 65 euros.

Para as irmãs Maiara e Maraísa, o regresso a Portugal é um motivo de grande felicidade, quer seja para retribuir o apoio que sentem dos fãs, mas também pela alegria que cada concerto lhes proporciona.

"Nem temos como expressar tanta alegria, sentimos que foi a nossa melhor escolha gravar aqui o nosso novo DVD. Sentimos o carinho não só da comunidade brasileira daqui, como também dos portugueses. Nosso coração está transbordando de tanta felicidade".

Nesta passagem por Portugal, para além dos dois concertos que prometem ser "um regresso muito esperado, emocionante e cheio de sucessos", a dupla sertaneja planeia também gravar com um artista nacional.

As irmãs revelam que isso seria a realização de um sonho, e que, apesar de ainda não terem pensado em nenhum nome em específico, "vai ser uma pessoa muito sensacional, daquelas de que todo o mundo gosta".

De acordo com Maiara e Maraísa, esta não será apenas uma parceria porque para as cantoras "não é só cantar. Queremos conhecer as pessoas, vamos fazer amizades, vamos ter uma conexão. Depois, quando gravarmos, será muito especial".

Aquela que é considerada a maior dupla sertaneja da atualidade é conhecida por várias músicas que alcançaram o top de vendas, como "10%", "Medo bobo", "No dia do seu casamento" e "Se olha no espelho".

Na carreira musical de Maiara e Maraísa destacam-se os projetos discrográficos "Patroas" (2020) e "Patroas 35%" (2021). Os álbuns foram desenvolvidos em conjunto com a também cantora Marília Mendonça, e do trio saíram os êxitos "Coração bandido", "Nuvem de lágrimas" e "Esqueça-me se for capaz".

No futuro, a dupla sertaneja deseja apenas "renovar a cada dia o compromisso com os nossos fãs e fazer a melhor entrega sempre".