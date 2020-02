Maior investimento de sempre dos festivais de verão

Delfim Machado Hoje às 10:35 Facebook

Orçamentos disparam para conseguir atrair os melhores artistas. NOS Primavera Sound é o que mais aumenta.

As produtoras responsáveis pela organização dos festivais de música de verão, em Portugal, nunca investiram tanto como em 2020, um ano com cartazes de invulgar qualidade e que incluem alguns dos mais populares artistas do Mundo. Entre os dez maiores festivais, quase todos têm o maior orçamento de sempre e há casos de subidas de 50%, como o NOS Primavera Sound.

A justificação de José Barreiro, organizador do "Primavera", é a de que esta "é uma indústria que cresce 20% ao ano" e a organização quis dar um salto qualitativo: "Dificilmente ganharemos dinheiro, mas estamos a pôr o festival noutro patamar". O festival portuense sentiu necessidade de crescer "para não ser ultrapassado caso algum festival de nome internacional queira vir para o Porto", acrescenta José Barreiro.