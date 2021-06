Mais de 100 pavilhões na Feira do Livro do Porto

Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Feira do Livro do Porto, que regressa aos Jardins do Palácio de Cristal entre 27 de agosto e 12 de setembro, homenageia o escritor Júlio Dinis e conta nesta edição com 78 entidades participantes, distribuídas por 124 pavilhões.

De acordo com informação disponibilizada esta terça-feira pela Câmara do Porto, na sua página na Internet, para a edição deste ano, apresentaram candidatura 82 entidades, das quais foram aprovadas 78 entre distribuidoras, editoras, livrarias, alfarrabistas, estruturas institucionais, ocupando 124 pavilhões, aos quais se junta mais um, que será para uso da autarquia.

Novamente sob coordenação do diretor artístico do Museu da Cidade, Nuno Faria, esta edição da Feira do Livro do Porto homenageia o escritor portuense Júlio Dinis, no ano em que se assinalam os 150 anos da morte do autor de "Os Fidalgos da Casa Mourisca".

Marcado para os seis fins de semana que antecedem a Feira do Livro, realiza-se pela primeira vez o ciclo de programação cultural "Warm Up", que "vai percorrer diversas sonoridades, do jazz aos blues, passando pelas músicas do mundo, a 'spoken word' e a música de dança, com muitos concertos marcados com músicos emergentes".

No primeiro fim de semana de "Warm Up", nos dias 16, 17 e 18 de julho, entre os espaços da Casa do Roseiral, Concha Acústica e do Lago dos Cavalinhos, no Palácio de Cristal, o destaque da organização vai para o concerto de apresentação do novo álbum de Rui Reininho, "20.000 Éguas Submarinas".

A 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, anunciada em abril pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, coincide com a do Porto, ao decorrer de 26 de agosto a 12 de setembro de 2021.