Mais de 210 mil pessoas já viram "Curral de Moinas" nas salas de cinema

O filme "Curral de Moinas - Os banqueiros do povo" manteve a liderança na tabela dos filmes mais vistos nas salas de cinema portuguesas, com 47 mil espectadores. Desde a estreia, o filme já foi visto por mais de 210 mil pessoas.

Três semanas bastaram para que o novo filme da saga "Curral de Moinas" ultrapassasse a fasquia dos 200 mil espectadores. Desde a estreia, segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual, o número de bilhetes vendidos ascendeu a 210 mil, de que resultou uma receita bruta acumulada de um milhão e 200 mil euros.

Na semana passada, o filme realizado por Miguel Cadilhe voltou a ser o mais visto nas salas nacionais, ao atrair 47 mil espectadores. Nos lugares imediatamente abaixo ficaram "After - Depois da promessa", de Castille London, com 33 mil espectadores, e "Mínimos 2: A ascensão de Gru", de Kyle Balda, Jonathan del Val e Brad Ableson, com perto de 22 mil.

Graças a estes números, a película protagonizada por João Paulo Rodrigues e Pedro é já, de longe, a produção portuguesa mais vista do ano. O segundo classificado, "Duros de roer", não vai além dos 43 mil.

Números ainda mais modestos têm filmes sobre os quais se esperava uma carreira comercial bem sucedida, como "O pai tirano", com 8643 bilhetes vendidos, ou mesmo "Salgueiro Maia - o implicado", que não foi além dos 16 mil.