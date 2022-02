Mais de 500 mil portugueses já viram o novo filme do Homem-Aranha

JN Hoje às 16:29 Facebook

O filme "Homem-Aranha: sem volta a casa" manteve a liderança na tabela dos filmes mais vistos nas salas de cinema portuguesas na semana passada, de acordo com os número do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

O novo filme do Homem-Aranha atraiu perto de 21 mil pessoas às salas nacionais na semana passada, entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro, mantendo a liderança da tabela do ICA.

A larga distância, com respetivamente 8.910 e 7732 espectadores, ficaram os filmes "Gritos" e "Beco das almas perdidas". Nenhuma película portuguesa faz parte dos 20 filmes mais vistos nesse período, onde se encontram obras de Paul Thomas Anderson ("Licorize Pizza", em 11º). Ridley Scott ("Casa Guci", 13º) e Pedro Almodóvar ("Mães paralelas", 17º).

Desde a estreia, em meados de dezembro do ano passado, o filme "Homem-Aranha: sem volta para casa", realizado por Jon Watts já ultrapassou os 561 mil espectadores, arrecadando uma receita bruta de 3 milhões e 371 mil euros.

Se nos cingirmos apenas a 2022, o Homem-Aranha volta a liderar, com 140 mil espectadores. "Gritos" e "The king's man: o início" ficaram nas posições imediatamente seguintes.