Mais duas datas para ver Ornatos no Porto e Lisboa

Afinal, vai haver mais dois concertos para celebrar o 20.º aniversário de "O monstro precisa de amigos", dos Ornatos Violeta. O primeiro será no Porto, a 1 de novembro. O segundo, está agendado para 6 de dezembro, em Lisboa.

Depois dos três concertos nos festivais de verão, a banda do Porto tinha anunciado mais um concerto, para inaugurar o recuperado Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 31 de outubro. Esse espetáculo esgotou rapidamente.

Mas os fãs de Ornatos vão ter mais duas oportunidades para ver o concerto que celebra os 20 anos do segundo e último disco do grupo liderado por Manel Cruz. Dia 1 de novembro, a banda volta a subir ao palco do do Super Bock Arena.

Dia 6 de dezembro a tournée de celebração terminará no Campo Pequeno, em Lisboa.

Os três espetáculos serão em formato 360º, com o palco montado no meio da arena.