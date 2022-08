Mais uma data: D'ZRT marcam concerto no Porto

O que era para ser um espetáculo único multiplicou-se e, depois de esgotar cinco datas em Lisboa e Guimarães, a banda que a série "Morangos com Açúcar" lançou vai também atuar no Porto. A 19 de maio, os D'ZRT vão estar na Super Bock Arena. "Tinha de ser", assumem.

Quando, há quase uma semana, anunciaram o regresso aos palcos a 29 de abril de 2023, no Altice Arena, em Lisboa, Paulo Vintém, Cifrão (Vítor Fonseca) e Edmundo Vieira estavam longe de imaginar que despertariam o fenómeno gerado na década de 2000, quando os D'ZRT surgiram. Os bilhetes depressa esgotaram, obrigando a mais concertos.

Seguiu-se 30 de abril e 1 de maio também na sala da capital, e 6 e 7 de maio no Multiusos de Guimarães, mas o número de concertos não bastou para satisfazer o interesse de todos os que querem voltar a ouvir a banda dos "Morangos com Açúcar", por isso, esta quinta-feira, foi a vez de o Porto ser contemplado com um espetáculo.

"Tinha de ser", partilhou Paulo Vintém, confirmando o evento a 19 de maio na Super Bock Arena. "Porto, estamos a chegar", acrescentou Cifrão, enquanto Edmundo sublinhou que foi "impossível ficar indiferente" aos pedidos.

Foi a amizade que fez com que os artistas decidissem voltar ao palco como D'ZRT, agora com menos um elemento, Angélico Vieira, que morreu em junho de 2011, na sequência de um grave acidente de viação na A1. Apesar disso, continua presente nas palavras e memória de todos, e também no cartaz que promove "Encore".