"Mal viver" já é o filme português mais visto deste ano

Drama de João Canijo tem duas partes: "Viver mal" e "Mal viver". Os dois juntos somaram em três semanas mais de 25 mil espectadores.

Com 13.006 espectadores contabilizados oficialmente pelo Instituto do Cinema e Audiovisual, o drama "Mal viver", de João Canijo, é já o filme português mais visto do ano de 2023.

A "Mal viver", que tem no elenco Rita Blanco, Anabela Moreira e Leonor Silveira, junta-se "Viver mal" - trata-se de um díptico cinematográfico -, com Nuno Lopes e Rafael Morais, entre outros atores, que já foi visto por 8.624 espectadores.

Em conjunto, os dois filmes agregam assim mais de 25 mil espectadores. Ambos continuam em exibição em várias salas do país.

"Confirma-se assim - se tal ainda fosse preciso - que a circulação e o reconhecimento internacional não são incompatíveis com a consagração dentro de fronteiras", diz uma nota de imprensa da distribuidora Midas Filmes.

"Mesmo se Portugal é um "país sem cinemas" (ou pelo menos cinemas fora de centros comerciais) e com uma baixíssima frequência anual, filmes portugueses há que obtêm um estimável sucesso de público, sem precisarem de fazer concessões artísticas", adianta ainda a nota.

Antes da estreia em Portugal, na última semana de maio, "Mal viver" foi premiado em fevereiro com o Urso de Prata do Festival de Cinema de Berlim.