Mala voadora vai aribuir 5 bolsas de criação de 4.000 euros a artistas emergentes

A companhia mala voadora vai atribuir cinco bolsas de criação para artistas emergentes do Porto, no montante de 4.000 euros cada, a selecionar por concurso, anunciou a companhia teatral.

"Artistas Douro" é o nome da iniciativa, com financiamento da Câmara Municipal do Porto e apoio de A Oficina, cujas candidaturas estão abertas e podem ser enviadas até dia 31 para o endereço de correio eletrónico da companhia, lê-se no ´site` daquela estrutura.

Segundo o regulamento, as bolsas são direcionadas para artistas emergentes, privilegiam "projetos de natureza experimental" e apenas podem concorrer artistas que tenham, "comprovadamente, residência no concelho do Porto ou aí desenvolvam atividade artística há pelo menos um ano, à data de submissão da candidatura", segundo a mala voadora.

Uma das bolsas, "pelo menos", será concedida a projetos de artistas que, comprovadamente, tenham concluído formação na área das artes performativas em escolas artísticas do Porto.

Qualquer que seja o total de membros das equipas artísticas e/ou técnicas concorrentes, as candidaturas são "obrigatoriamente individuais", acrescenta a mala voadora a propósito do programa "Artistas Douro".

Podem candidatar-se ao programa criações originais de qualquer formato no âmbito das artes performativas que venham a ser apresentadas num dos espaços de apresentação da mala voadora, na Rua do Almada, acrescenta o regulamento.

Além dos 4.000 euros, cada bolsa contempla residências artísticas de duas semanas, a realizar no espaço de trabalho da mala voadora para os cinco projetos, no Centro de Residências de Campilhas, em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, para dois dos projetos, e no Centro de Criação de Candoso, espaço d´A Oficina em S. Martinho de Candoso, Guimarães, distrito de Braga, para três dos projetos.

As apresentações finais dos trabalhos vão estrear-se na mala voadora, em três sessões, ainda este ano, em datas a acordar com a companhia, que garante apoio nas áreas de produção, comunicação e técnica.

Os resultados das candidaturas, que serão avaliadas tendo em conta a qualidade artística e a sua adequação técnica e logística aos espaços de apresentação da mala voadora, serão comunicados a 15 de fevereiro.

Mais informações e o regulamento do "Artistas Douro" está disponível 'online'.

Fundada por Jorge Andrade e José Capela, a mala voadora apresentou o primeiro espetáculo em 2003 e é uma estrutura financiada pelo Governo através da Direção-Geral das Artes (DGArtes).