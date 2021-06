Manel Cruz vai cantar com Aldina Duarte

Érica Mesquita Hoje às 15:28 Facebook

A festa do Avante regressa nos dias 3, 4 e 5 de setembro, com dezenas de artistas portugueses combinados em "duetos improváveis". Tão improváveis como Manel Cruz e a fadista Aldina Duarte.

O jornal do PCP anunciou esta quarta-feira que foram convidados 12 artistas "com carreiras ligadas a Portugal" para subirem ao palco da Festa do Avante.

Com o intuito de "aumentar as ofertas de trabalho", o festival que junta jazz, rock, rap, música popular portuguesa e música sinfónica desafiou um grupo de artistas a convidar outros artistas com quem pudessem partilhar o palco, de forma a criarem "duetos improváveis".

Desse convite resultou uma lista de 44 artistas, como Paulo de Carvalho, Zeca Medeiros, Paulo Flores, Mafalda Sacchetti, Prodígio, entre muitos outros, que irão atuar no palco 25 de Abril e no auditório 1º de Maio.

Os mais "improváveis" incluem a combinação das vozes de Tim, dos Xutos & Pontapés, com Teresa Salgueiro, ex-vocalista dos Madredeus, os HMB com Lena d"Água ou Manuel Cruz, dos Ornatos Violeta, com a fadista Aldina Duarte.

Na música clássica, a Orquestra Sinfonietta de Lisboa tocará pela primeira vez uma nova versão da "Carvalheira", música-hino da festa dos comunistas, de António Vitorino d"Almeida.

A festa vai incluir ainda um concerto sinfónico comemorativo dos 100 anos do partido. "A revolução na arte e a arte na revolução" inclui temas relacionados ao centenário da Comuna de Paris, de Hanns Eisler, Beethoven e Lopes Graça.