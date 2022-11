Manga mais vendido do mundo chega a Portugal

F. Cleto e Pina Hoje às 17:08 Facebook

"One Piece", editado pela Devir em volumes triplos, marca a estreia em Portugal do manga mais vendido em todo o mundo, com um total de 516 milhões de cópias. Primeira edição chega no dia 21.

Está agendada para dia 21 deste mês a chegada às livrarias portuguesas do primeiro volume de "One piece", o manga mais vendido em todo o mundo segundo o "The Guiness World Record", com mais de 516 milhões de cópias impressas em todo o mundo.

Criado por Eiichiro Oda, estreou-se em Julho de 1997, na revista japonesa "Weekly Shonen Jump", e reflete a paixão do autor por piratas, desde que viu a série "Vickie, o vicking", quando era jovem. Por isso, na base da história está o desejo do protagonista, Monkey D. Luffy, se tornar pirata tal como o seu ídolo Shanks, o "ruivo". Tudo parece perdido quando acidentalmente come um fruto especial que lhe permite esticar como borracha mas o impede de nadar para sempre; mesmo assim decide fazer-se ao mar, para encontrar o famoso tesouro One Piece e tornar-se o Rei dos Piratas.

Devir vai editar "One piece" em volumes triplos Foto: Direitos reservados

É este o início de aventuras mirabolantes e fantásticas, que envolvem diversas personagens e as criaturas improváveis com que se cruzam, entre as quais uma ladra, um cozinheiro mulherengo, uma rena antropomórfica, anões, gigantes, homens-peixe, monstros marinhos, outros piratas, caçadores de recompensas, organizações criminosas, agentes secretos e soldados do Governo Mundial.

O traço de Oda, caricatural e dinâmico, contribuiu para acrescentar à série um tom humorístico que foi um dos factores do seu sucesso, bem como a série animada lançada (anime) no Japão em 1999.

Já com um vasto catálogo de manga editado em Portugal, no qual se encontram séries como "Naruto", "Death note", "Assassination classroom" ou "Demon slayer", a Devir optou desta vez por uma edição com volumes triplos. Ou seja, cada volume em português incluirá três dos tomos originais, totalizando mais de 600 páginas por livro, que respeitarão o sentido original de leitura, da direita para a esquerda. Esta foi a solução encontrada pela editora para conseguir editar dentro de um prazo razoável os mais de 100 volumes que "One piece" já soma. O primeiro volume, intitulado "Romance Dawn - A alvorada da aventura", chegará às livrarias portuguesas dia 21 deste mês, mas já está disponível para pré-encomenda no site da editora.