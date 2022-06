Maninho: "Não estava nada à espera do sucesso de "Pode tentar""

Hoje às 17:54 Facebook

Cantor e guitarrista lança-se em digressão.

É guitarrista, compositor, cantor. Define-se como músico. Maninho, ou Phelipe Ferreira, nasceu no Brasil e mudou-se para o nosso país em criança. Vive atualmente o sonho: toca guitarra com artistas como Mariza, D.A.M.A ou Bárbara Bandeira e esteve envolvido na composição de "Onde vais", Canção do Ano nos Prémios Play. Em 2020 começou a cantar e há um ano lançou o primeiro single, "Pode tentar", dupla platina com mais de 5 milhões de streams. Seguiu-se "Vem p"ra cá" e espera-se agora um verão agitado, com quase 30 concertos na primeira tour a solo. O JN falou com o artista sobre esta nova fase.

Quem é o Maninho?

Sou guitarrista de vários artistas. Comecei pelos Like Us, que era uma boy band que existiu em 2015/16. Nasci no Brasil e vim para Portugal em 2001. O meu pai veio primeiro, sem previsão do que iria acontecer, e foi viver para Lisboa, mas apaixounou-se de tal maneira pela Figueira da Foz que se mudou para lá e nos trouxe, tinha eu nove anos.