Manoel de Oliveira, amante e utilizador do cinema, tem a palavra

Escritos do mestre portuense datados de 1933 a 2014 reunidos em livro.

"Manoel de Oliveira - Ditos e escritos" é o volume inaugural da Coleção Casa do Cinema. Desenhada por Siza Vieira e situada no Parque de Serralves, no Porto, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira é presidida por António Preto (que assina o prefácio do livro) e foi inaugurada faz hoje precisamente dois anos.

A obra divide-se em três grandes blocos: "Arquivo de impressões ocasionais", "Sobre cinema e filmes" e "Cineastas, atores e críticos". Sem respeitar deliberadamente uma ordem cronológica, os três módulos incluem textos escritos pelo cineasta desde 1933, a propósito da produção e exibição do seu primeiro filme, "Douro, faina fluvial", até 2014, ano em que completou o seu derradeiro trabalho, "O velho do Restelo". Oliveira deixar-nos-ia no ano seguinte, aos 106 anos.